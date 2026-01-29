Реклама

09:53, 29 января 2026Бывший СССР

В подполье раскрыли подробности деятельности против ВСУ

Лебедев: Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Представители пророссийского подполья срывают логистику украинским военнослужащим по всей Украине. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он рассказал о поджогах на логистических маршрутах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате составы с горюче-смазочными материалами, военной техникой, личным составом и снарядами были вынуждены совершать остановки. После этого они уничтожались российскими военнослужащими, уточнил Лебедев.

«ВСУ не получают своевременную ротацию, пополнение боеприпасов, и задерживается военная техника, что помогает нашим бойцам», — подтвердил подпольщик.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России поразили наводившую беспилотники на Крым систему ВСУ. Она находилась в Одессе.

