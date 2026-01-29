В подполье раскрыли подробности деятельности против ВСУ

Лебедев: Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей Украине

Представители пророссийского подполья срывают логистику украинским военнослужащим по всей Украине. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он рассказал о поджогах на логистических маршрутах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате составы с горюче-смазочными материалами, военной техникой, личным составом и снарядами были вынуждены совершать остановки. После этого они уничтожались российскими военнослужащими, уточнил Лебедев.

«ВСУ не получают своевременную ротацию, пополнение боеприпасов, и задерживается военная техника, что помогает нашим бойцам», — подтвердил подпольщик.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России поразили наводившую беспилотники на Крым систему ВСУ. Она находилась в Одессе.