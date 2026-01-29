Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 29 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление из Киева об отказе от Донбасса

Карасин: Говорить о желаниях сторон по Украине на фоне встреч контрпродуктивно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Говорить о желаниях каждой из сторон переговорного процесса по Украине на фоне официальных встреч контрпродуктивно, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на заявление депутата Верховной Рады Анны Скороход об отказе от части Донбасса.

«Я привык уже за последние годы, что из Киева льется поток абсолютно разноречивых заявлений, и трудно сказать, где правда, где циничный разговор. Но в основном мы ориентируемся на те переговоры, которые сейчас ведутся между Киевом, Москвой и Вашингтоном», — отметил Карасин.

Сенатор напомнил, что 1 февраля ожидается новый контакт представителей делегаций из России, США и с Украины в Абу-Даби.

«Говорить о повестке дня и о том, чего хотела бы каждая из сторон, мне кажется, контрпродуктивно перед переговорами. Потому что это сковывает действия переговорщиков. Переговорные команды вынуждены так или иначе приспосабливаться к шуму информационному. Поэтому будем ориентироваться на серьезные подходы», — добавил он.

Депутатов Верховной Рады очень много. Будем принимать это во внимание, но на это серьезно реагировать я бы не стал. Хотя само по себе мнение заслуживает того, чтобы быть отмеченным

Григорий Карасинпредседатель комитета Совфеда по международным делам

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что власти Украины должны согласиться на изменение государственных границ, отказавшись от части Донбасса, чтобы договориться с Россией о подписании мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Россиянка перенесла инсульт в Южной Корее и застряла в стране из-за долгов больнице

    Каллас заявила об отсутствии поддержки Киева со стороны США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok