Россия
20:02, 29 января 2026Россия

В России предложили ввести мораторий на некоторые действия в медицинской сфере

Депутат Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медучреждений
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести мораторий на ряд действий в медицинской сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уже обращался в Минздрав с предложением ввести мораторий на закрытие медучреждений и сокращение медработников и их зарплат. Нас пока не слышат...» — сказал парламентарий.

Он пообещал поднимать этот вопрос на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Помимо того, Миронов сообщил о подготовке инициативы о запрете закрытия в России неэффективных роддомов и других медучреждений.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила о нежелании россиянок рожать из-за жадности и призвала заводить детей, несмотря на отсутствие денег.

