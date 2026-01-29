В России предрекли массовые попытки возвращения западных компаний

Депутат Кравченко: Попытки западных компаний вернуться в Россию будут массовыми

Переговоры о возвращении западных компаний на российский рынок напрямую зависят от заключения мирного соглашения с Украиной, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек, что попытки вернуться примут массовый характер.

«Не будет ни для кого секретом, что перспективы возврата иностранного бизнеса в Россию реальны. Определенная часть бизнеса и так ушла лишь номинально, сменив вывески и передав управление местному менеджменту», — сказал Кравченко.

Говоря о переговорах о возвращении, он отметил, что они напрямую зависят от перспектив заключения мирного соглашения.

«Например, еще в прошлом году ряд западных компаний начали аккуратные разговоры о возврате на российский рынок —например Starbucks, Toyota, группа Inditex и другие крупные компании, мы видели это из утечек в СМИ. Это учитывая тот факт, что контуры мира только начали обсуждаться. Поэтому конечно, чем ближе будет мир, тем громче будут переговоры о возвращении на наш рынок», — заключил депутат.

При этом он отметил, что спрогнозировать сроки возвращения сложно. Однако, например, для деятельности Visa и Mastercard возможно возвращение в самые короткие сроки.

«Насчет массовости, я думаю, что попытки возвращения действительно в какой-то момент примут массовый характер. Все они безусловно будут рассматриваться в индивидуальном порядке, основываясь на интересах наших потребителей и отечественного бизнеса», — напомнил Кравченко.

По его мнению, с точки зрения извлечения прибыли для западных компаний российский рынок можно назвать желанным.

По словам руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, иностранные компании готовятся к возвращению в Россию, регистрируя в стране свои бренды. Вторая цель — юридическая защита товарных знаков. Он также уточнил, что в России нет очереди из иностранных компаний, которые хотят вернуться.