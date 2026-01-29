В России предупредили Евросоюз о реальной угрозе безопасности

Депутат Чепа: ЕС нужно опасаться не ветеранов СВО, а боевиков с Украины

Евросоюзу нужно опасаться не российских ветеранов специальной военной операции (СВО), а боевиков с Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Предупреждение о реальной угрозе безопасности депутат озвучил в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что их опасения в большей степени должны относиться к Украине. Относительно России это просто предлог очередного русофобского шага. А то, что Европу наполнят боевики с Украины, — вот этого Европе нужно опасаться», — заявил Чепа.

Ранее стало известно, что Эстония продвигает инициативу о введении запрета на въезд на территорию Евросоюза российским военным, участвовавшим в специальной военной операции на Украине. Предложение будет обсуждаться на заседании глав МИД Евросоюза в четверг, 29 января, следует из заявления главы эстонского МИД Маргуса Цахкны. Об этом сообщили «РИА Новости».

28 января Дания уведомила посольство России о введении ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза.