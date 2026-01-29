В России рекордно выросли продажи подержанных грузовиков

Аналитик Целиков: Продажи грузовиков с пробегом из КНР выросли на 63 процента

В 2025 году на вторичном рынке тяжелых грузовых автомобилей (HCV), полная масса которых превышает 16 тонн, был зафиксирован рост. Количество перерегистраций таких машин с пробегом составило 144,8 тысячи единиц, что на 1,3 процента превысило показатель 2024 года. Такие данные приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

«Рост вторичного рынка обеспечен исключительно китайскими грузовиками. Все остальные марки в значительном минусе», — указал он. Объем сделок с подержанными китайскими грузовиками за год вырос на 63 процента, достигнув 31,6 тысячи единиц. Так, регистрации машин марки Shacman увеличились на 34 процента. Еще более значительный рост показали FAW (86 процентов) и Sitrak (184 процента). Реализация автомобилей Howo выросла на 23 процента.

Активные продажи недавно выпущенных китайских грузовиков привели к тому, что почти треть (30,4 процента) всего вторичного рынка HCV, или 44 тысячи машин, пришлась на технику возрастом до четырех лет. Этот объем оказался сопоставим с продажами новых тяжелых грузовиков, которых в 2025 году было реализовано 47 тысяч единиц. Прирост регистраций машин, возраст которых не превышает четырех лет, составил 29 процентов.

Перерегистрация российских грузовиков с пробегом сократилась на 8,9 процента (до 48 тысяч единиц). Несмотря на спад, они сохранили лидерство по объему. Так, на долю КамАЗа пришлось почти 30 процентов рынка, а «Урала» — 2,4 процента.

Европейские бренды потеряли больше. Доля Volvo уменьшилась до 8,1 процента. Но с объемом в 11,7 тысячи машин (минус 12 процентов за год) марка удержала вторую строчку рейтинга. Третье место занял белорусский МАЗ с результатом в 10,6 тысячи перерегистрированных автомобилей, что на 16 процентов меньше, чем в 2024 году.

В десятку лидеров российского рынка подержанной тяжелой техники по-прежнему входят европейские производители, прекратившие официальные поставки после 2022 года. Среди них Scania (9,4 тысячи единиц, спад на 15 процентов), MAN (8,6 тысячи, минус 14 процентов), Mercedes-Benz (6,8 тысячи, минус 14 процентов) и DAF (6,4 тысячи, минус 2 процента).

На вторичном рынке преобладают седельные тягачи, на которые пришлось 45 процентов общего объема (65,3 тысячи единиц). Доля самосвалов составила 38,5 процента. Небольшой прирост (2,4 процента) показал только сегмент спецтехники, достигнув 24 тысяч регистраций (16,6 процента рынка). Бортовые грузовики (9,2 тысячи) и фургоны (4,9 тысячи), напротив, сократились на 13,6 и 7,5 процента соответственно.

Ранее российские владельцы GAC GS8 перечислили многочисленные недостатки кроссовера.