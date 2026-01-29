В России захотели избавиться от Новоселья

В Новосибирской области захотели упразднить деревню Новоселье Ояшинского сельсовета в Болотнинском районе. Об этом пишет портал NGS.RU.

Вопрос рассмотрели в первом чтении на сессии заксобрания региона. Отмечается, что с 1988 года в деревне никто не живет. По словам главы Ояшинского сельсовета Жанны Чуфаровой, перспектив для развития населенного пункта нет. Депутаты согласились с решением.

