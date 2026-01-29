В СПЧ ответили на предложение патриарха Кирилла о согласии отца при аборте

Член СПЧ Меркачева: С точки зрения закона право вето отца на аборт невозможно

С точки зрения закона, введение права вето отца на аборт в России сейчас невозможно, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. В разговоре с «Лентой.ру» правозащитница, комментируя призыв главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла на обязательное согласие супруга на аборт, напомнила о законных нормах и правах женщин.

«Предложение патриарха замечательно в морально-этическом контексте, чтобы призывать православных женщин, которые принимают такое решение, рассказать отцу ребенка и прийти к согласию. Но религия — это про выбор каждого, про веру. А мы говорим про закон, который прописан в Конституции и других документах», — прокомментировала Меркачева.

Правозащитница напомнила, что Конституционный суд так и не принял к рассмотрению заявления общественников, которые требовали, чтобы у отца зачатого ребенка было право вето.

«Что мы вообще имеем на сегодняшний день? У нас есть статья 56 [N 323-ФЗ]. Я имею в виду [статью] закона "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации". Когда создавали статью, опирались на мнение медиков, на мнение ведущих правовиков и на опыт Советского Союза и зарубежных стран. И пришли к выводу, что это именно право женщины — делать аборт или не делать», — рассказала член СПЧ.

Женщина обладает полными правами в первую очередь распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью. Если женщина по какой-то причине считает, что для нее аборт — это спасение, и даже необязательно, что она имеет при этом противопоказания к вынашиванию беременности по здоровью, это может быть психологическое состояние, то это ее решение. Она не является инкубатором Ева Меркачева член Совета по правам человека (СПЧ)

Меркачева отметила, что у сторонников права вето главный аргумент — это то, что речь идет о судьбе ребенка.

«Они изначально подходят к тому, что ребенок уже обладает правами. Но наша правовая система говорит, что ребенок в чреве матери не является гражданином. Он еще не появился на свет. Соответственно, подход, что ребенок может распоряжаться своей жизнью и доверить ее обоим родителям, к нам никакого отношения не имеет. Поэтому, если мы говорим про правовой подход, то право вето отца здесь невозможно», — добавила она.

Также член СПЧ поделилась, что с точки зрения закона, введение право вето отца ребенка потребовало бы пересмотр как Федерального закона, так и Конституции.

«Даже если такая инициатива бы прошла и закон изменили, то это привело бы к тому, что большинство женщин в подполье делали аборты. Потому что не каждая хочет, чтобы законный муж знал, что она в таком положении. Всякое бывает. Может быть, тяжелое психологическое положение в браке. Может быть, так сложилось, что ребенок не мужа. Все что угодно может быть. Здоровье и жизнь женщины принадлежат только ей», — заключила она.

Ранее патриарх Кирилл выступил за обязательное согласие отца при производстве аборта, если брак пары зарегистрирован. Он заявил, что решение о будущем детей не должно приниматься одним из родителей.