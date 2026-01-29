В США школы скрывали от родителей информацию о смене пола учащихся

Fox News: Школы в Калифорнии скрывали от родителей, что их дети сменили пол

Школы в Калифорнии скрывали от родителей информацию о смене пола (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) их собственных детей, что вызвало критику в Министерстве образования США. Об этом сообщает Fox News.

«При неэффективном руководстве [губернатора Калифорнии] Гэвина Ньюсома школьный персонал даже хвастался тем, что содействует "гендерным переходам", и делился стратегиями по (...) сокрытию информации о детях от их родителей (...) Дети не принадлежат государству — они принадлежат семьям», — заявила министр образования США Линда МакМэхон.

Чиновница подчеркнула, что политика Калифорнии нарушает федеральный закон. Она добавила, что министерство будет использовать все доступные механизмы, чтобы «привлечь штат к ответственности за такую практику и восстановить родительские права».

5 марта президент США Дональд Трамп призвал Конгресс признать преступными операции по смене пола у детей, а также ввести уголовную ответственность за их проведение.