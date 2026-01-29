Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:53, 29 января 2026Мир

В США школы скрывали от родителей информацию о смене пола учащихся

Fox News: Школы в Калифорнии скрывали от родителей, что их дети сменили пол
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: mangpor2004 / Shutterstock / Fotodom

Школы в Калифорнии скрывали от родителей информацию о смене пола (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) их собственных детей, что вызвало критику в Министерстве образования США. Об этом сообщает Fox News.

«При неэффективном руководстве [губернатора Калифорнии] Гэвина Ньюсома школьный персонал даже хвастался тем, что содействует "гендерным переходам", и делился стратегиями по (...) сокрытию информации о детях от их родителей (...) Дети не принадлежат государству — они принадлежат семьям», — заявила министр образования США Линда МакМэхон.

Чиновница подчеркнула, что политика Калифорнии нарушает федеральный закон. Она добавила, что министерство будет использовать все доступные механизмы, чтобы «привлечь штат к ответственности за такую практику и восстановить родительские права».

5 марта президент США Дональд Трамп призвал Конгресс признать преступными операции по смене пола у детей, а также ввести уголовную ответственность за их проведение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Россия довела цены на нефть для Индии до минимума

    Основными поставщиками рыбы в Россию оказались пять стран

    Появились новые подробности по делу бывшей замгубернатора российского региона

    Бузова рассказала об ударе от бывших коллег по «Дому-2»

    Больше сотни детей пострадали при вспышке инфекции в российском регионе

    Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

    В США школы скрывали от родителей информацию о смене пола учащихся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok