В столице Аргентины прогремел мощный взрыв

В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв и начался пожар на заводе

В районе Сан-Фернандо Буэнос-Айреса прогремел мощный взрыв и начался пожар на заводе компании Otowil. Об этом сообщает газета La Nación.

Взрыв произошел в 1:30 по местному времени, его причина выясняется. На месте происшествия работают полиция и сотрудники экстренных служб. В качестве меры предосторожности власти отключили электроснабжение.

Также отмечается, что пожар причинил незначительный ущерб соседнему заводу, принадлежащему компании Sabores y Fragancias S.A.

