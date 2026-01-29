Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 29 января 2026Мир

В столице Аргентины прогремел мощный взрыв

В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв и начался пожар на заводе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Catriel Gallucci Bordoni / NurPhoto / Getty Images

В районе Сан-Фернандо Буэнос-Айреса прогремел мощный взрыв и начался пожар на заводе компании Otowil. Об этом сообщает газета La Nación.

Взрыв произошел в 1:30 по местному времени, его причина выясняется. На месте происшествия работают полиция и сотрудники экстренных служб. В качестве меры предосторожности власти отключили электроснабжение.

Также отмечается, что пожар причинил незначительный ущерб соседнему заводу, принадлежащему компании Sabores y Fragancias S.A.

19 января в одном из центральных районов столицы Афганистана, Кабула, произошел мощный взрыв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Женщинам назвали ухудшающую симптомы менопаузы распространенную привычку

    Долина резко увеличила число выступлений

    Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok