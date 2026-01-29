В столице Аргентины прогремел мощный взрыв

В районе Сан-Фернандо Буэнос-Айреса прогремел мощный взрыв и начался пожар на заводе компании Otowil. Об этом сообщает газета La Nación.
Взрыв произошел в 1:30 по местному времени, его причина выясняется. На месте происшествия работают полиция и сотрудники экстренных служб. В качестве меры предосторожности власти отключили электроснабжение.
Также отмечается, что пожар причинил незначительный ущерб соседнему заводу, принадлежащему компании Sabores y Fragancias S.A.
