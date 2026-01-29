Реклама

18:59, 29 января 2026
Экономика

Власти российского города ответили на критику Артемия Лебедева

В полпредстве президента РФ в УрФО ответили на критику Артемия Лебедева
Александра Качан (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В полпредстве президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО), здание которого блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал «феерической блевотиной», ответили на критику. Об этом пишет «Подъем».

В пресс-службе ведомства заявили, что не планируют реагировать на замечание Лебедева. «Мы не комментируем личные мнения каких-либо дизайнеров, мы государственная структура», — отметил собеседник издания.

Ранее Лебедев заявил, что Екатеринбург является городом контрастов. Чтобы доказать свою точку зрения, он сравнил здание полпредства президента со зданием Русской медной компании, которое считает красивым.

