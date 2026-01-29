Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:45, 29 января 2026Экономика

Артемий Лебедев окрестил одно здание в России «феерической блевотиной»

Лебедев раскритиковал здание полпредства президента РФ в УрФО
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Тараканов / Фотобанк Лори

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал здание полпредства президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) феерической блевотиной. Так он окрестил постройку в своем профиле в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По мнению блогера, Екатеринбург является городом контрастов. В качестве подтверждения своих слов Лебедев опубликовал кадр, на котором видны здание полпредства президента РФ в УрФО и здание Русской медной компании. «Справа — красивейшее здание Русской медной компании, которое спроектировал Норман Фостер. А слева — полпредство президента РФ в УрФО. Феерическая блевотина», — раскритиковал он постройку. Дизайнер добавил, что проектированием здания, вероятно, занимался завхоз, а стиль, в котором она выполнена, напоминает ему «албанское барокко».

Ранее Лебедев негативно высказался о Новосибирске. Он убежден, что при проектировании города специалисты не думали о красоте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok