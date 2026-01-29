Артемий Лебедев окрестил одно здание в России «феерической блевотиной»

Лебедев раскритиковал здание полпредства президента РФ в УрФО

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал здание полпредства президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) феерической блевотиной. Так он окрестил постройку в своем профиле в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По мнению блогера, Екатеринбург является городом контрастов. В качестве подтверждения своих слов Лебедев опубликовал кадр, на котором видны здание полпредства президента РФ в УрФО и здание Русской медной компании. «Справа — красивейшее здание Русской медной компании, которое спроектировал Норман Фостер. А слева — полпредство президента РФ в УрФО. Феерическая блевотина», — раскритиковал он постройку. Дизайнер добавил, что проектированием здания, вероятно, занимался завхоз, а стиль, в котором она выполнена, напоминает ему «албанское барокко».

Ранее Лебедев негативно высказался о Новосибирске. Он убежден, что при проектировании города специалисты не думали о красоте.