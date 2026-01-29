Реклама

Россия
12:51, 29 января 2026Россия

Врач связал смерти пациентов интерната в Кузбассе с распространенной инфекцией

Врач Кондрахин: Ротавирус мог осложнить болезни пациентов интерната в Кузбассе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Болезни пациентов «Прокопьевского дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства» в Кузбассе, где зафиксировали девять случаев смерти за месяц, могла осложнить ротавирусная инфекция. На эту связь указал врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с News.ru.

По его словам, ротавирусная инфекция протекает как отравление. «Вспышка инфекции может осложняться различными заболеваниями, параллельно могут возникать осложнения, которые способны приводить к летальному исходу, а выглядеть это будет как интоксикация, — пояснил медик. — Это могло стать осложняющим фактором. Человеческий организм может отреагировать совершенно неправильно».

Кондрахин добавил, что при отсутствии патологий ротавирусы не несут серьезной угрозы, но в случае отклонений инфекция может ухудшить ситуацию.

Ранее проверка прокуратуры выявила в учреждении серьезные нарушения санитарных норм. Так, грибковые ногти пациентов пилили в местах сдачи крови. Кроме того, сотрудники не проводили дезинфекцию помещений.

О смерти девяти пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната стало известно 29 января. Диагнозы большинства из них связаны с болезнями сердца. До этого в учреждении выявили два случая внебольничной пневмонии, у 46 человек обнаружили ОРВИ, в том числе грипп. Кроме того, сотрудники учреждения рассказывали, что пациентов кормили испорченной едой, содержали в холодных комнатах и не лечили от простуды.

