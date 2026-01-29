Выявлена неочевидная причина быстрого ухудшения когнитивных функций

AJGP: Послеоперационный делирий ускоряет снижение памяти у пожилых людей

Послеоперационный делирий — острое состояние спутанности сознания — может значительно ускорять снижение памяти и мышления у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав состояние пациентов после операции по поводу перелома шейки бедра. Результаты работы опубликованы в The American Journal of Geriatric Psychiatry (AJGP).

В исследовании особое внимание уделили пожилым пациентам, которые до операции не имели когнитивных нарушений. Оказалось, что более трети из них (36,5 процента) столкнулись с делирием в послеоперационный период. Именно в этой группе делирий был связан с ускоренным и устойчивым снижением показателей памяти и мышления в дальнейшем.

Примечательно, что у пациентов, у которых уже были когнитивные нарушения до операции, развитие делирия не приводило к дополнительному ускорению ухудшения когнитивных функций. Это указывает на то, что наиболее уязвимыми оказываются как раз те пожилые люди, которые до хирургического вмешательства сохраняли ясность ума.

Авторы подчеркивают: делирий нельзя рассматривать как кратковременное и безобидное осложнение. Напротив, он может запускать долгосрочные изменения в работе мозга. По мнению исследователей, профилактика делирия — поддержание сна, гидратации и отказ от лишних седативных препаратов — должна стать обязательной частью подготовки и ведения пожилых пациентов, перенесших операцию.

Полученные данные усиливают аргументы в пользу того, что забота о когнитивном здоровье должна начинаться уже на этапе хирургического лечения, а предотвращение делирия может сыграть ключевую роль в сохранении памяти и мышления в пожилом возрасте.

