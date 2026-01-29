Реклама

07:26, 29 января 2026

В крупном российском городе ночью одновременно загорелись два пункта сбора помощи СВО

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Нижнем Тагиле за ночь загорелись сразу два пункта сбора помощи для специальной военной операции (СВО). О происшествии в крупном российском городе сообщает Telegram-канал E1.Ru.

По информации уральского издания, волонтерские организации «Искра жизни» и «Время действовать» на Вогульской улице загорелись почти одновременно. Расстояние между ними — около 400 метров.

Известно, что при пожаре никто не пострадал, лишь сгорели подготовленные к отправке на СВО посылки. Официальных версий о поджоге не выдвигалось.

Ранее, 28 января, сообщалось, что мощный пожар охватил производственные помещения с людьми внутри в Одинцово.

