В крупном российском городе ночью одновременно загорелись два пункта сбора помощи СВО

В Нижнем Тагиле за ночь загорелись сразу два пункта сбора помощи СВО

В Нижнем Тагиле за ночь загорелись сразу два пункта сбора помощи для специальной военной операции (СВО). О происшествии в крупном российском городе сообщает Telegram-канал E1.Ru.

По информации уральского издания, волонтерские организации «Искра жизни» и «Время действовать» на Вогульской улице загорелись почти одновременно. Расстояние между ними — около 400 метров.

Известно, что при пожаре никто не пострадал, лишь сгорели подготовленные к отправке на СВО посылки. Официальных версий о поджоге не выдвигалось.

