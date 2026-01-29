Реклама

05:30, 29 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал способы укрепить здоровье зимой

Иммунолог Крючков рекомендовал чаще гулять на свежем воздухе для здоровья
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Проверенных способов укрепления иммунитета не существует, однако можно поспособствовать сохранению здоровья в целом, рассказал «Ленте.ру» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Понятия укрепления иммунитета как такового не существует. Иммунитет — это не то, что может быть на низком, среднем или высоком уровне. Это не какой-то тумблер, который мы переключаем из одного положения в другое», — объяснил врач.

По его словам, есть работы, которые показывают, что работа иммунитета функционально меняется в зависимости от сезона. Кроме того, осенью-зимой повышаются риски обострения отдельных хронических заболеваний, при чем широкого спектра, обратил внимание Крючков. Речь идет о заболеваниях дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, уточнил он. Также есть неврологические и психиатрические расстройства, которые тоже имеют такую тенденцию.

Вклад иммунной системы в их развитие разный, но в целом мы понимаем, что здесь надо в первую очередь заниматься самим заболеванием, принимать соответствующее лечение, может быть, адаптировать схемы лечения, чтобы не допустить обострения, и в ремиссию человек ушел, или меньшая степень тяжести была

Николай Крючковиммунолог

Чтобы защитить себя в зимний период, необходимо сохранять высокую степень адаптивности здоровья, указал врач. Для этого он посоветовал чаще гулять на свежем воздухе, а также закаливаться — но только подготовленным людям и не бездумно, а постепенно, по определенным схемам, с учетом собственных хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.

«Что еще нужно — полноценное питание. Речь идет не только о калорийности, но и о составе пищи, то есть соотношении качественных белков, жиров и углеводов с учетом возраста, пола, местности проживания», — поделился специалист.

Часто рекомендуют поливитамины, принимать их можно, но понимая, что с высокой долей вероятности никакой пользы от них не будет, сообщил медик.

«Если нет заболеваний иммунной системы, если это не назначено врачом с учетом вашего диагноза, то я не рекомендую по умолчанию принимать никакие иммуностимуляторы, иммуномодуляторы. Однако если человек принимает иммуносупрессанты так называемые, которые подавляют работу иммунитета, то здесь, конечно, можно посоветоваться с врачом, что можно сделать для компенсации этого эффекта, если это возможно», — заключил врач.

Ранее терапевт Ирина Тюрина назвала 15-минутную прогулку и искренний смех научно доказанными способами повысить уровень счастья.

