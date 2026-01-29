Житель Одессы завел уничтоженную после прилета машину и молча на ней поехал

Мужчина из Одессы завел уничтоженную после прилета машину и молча на ней поехал. Видео опубликовал Telegram-канал INSIDER UA.

На кадрах видно, что у машины полностью разрушена лицевая часть.

