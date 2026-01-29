Реклама

Бывший СССР
02:23, 29 января 2026Бывший СССР

Житель Одессы завел уничтоженную после прилета машину и молча на ней поехал

Юлия Мискевич
Мужчина из Одессы завел уничтоженную после прилета машину и молча на ней поехал. Видео опубликовал Telegram-канал INSIDER UA.

На кадрах видно, что у машины полностью разрушена лицевая часть.

Ранее появилось видео мощнейшего уничтожения пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском. На видео показаны фрагменты ликвидации украинских боевиков, их техники, артиллерии, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.

До этого было опубликовано видео эпичного уничтожения пехоты и техники ВСУ у Константиновки.

