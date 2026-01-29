Звезда сериала «Жаркое соперничество» в трусах снялся для журнала

Канадский актер Хадсон Уильямс в откровенных образах снялся для журнала Wonderland. Материал появился на сайте издания.

На одном из кадров 24-летний артист позировал, стоя на фоне розового холодильника в черных трусах бренда Tom Ford с вырезами на ягодицах. Также звезду сериала «Жаркое соперничество» запечатлели в бассейне в красном нижнем белье Saint Laurent.

Кроме того, он предстал перед камерой в джинсах с расстегнутой ширинкой и с покрытым следами поцелуев голым торсом.

Ранее в январе звезд «Жаркого соперничества» Коннора Сторри и Хадсона Уильямса окрестили сердцеедами на премии «Золотой глобус».