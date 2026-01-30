Реклама

11:42, 30 января 2026Силовые структуры

111 триллионов рублей и девять копеек потребовал от России бывший заключенный

В Красноярском крае суд отклонил иск экс-заключенного на 111 триллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Красноярском крае суд отклонил иск экс-заключенного на 111 триллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Восьмой кассационный суд отказал в удовлетворении иска бывшего заключенного к прокуратуре региона.

Мужчина ранее отбывал наказание в колонии и обратился с жалобой в прокуратуру на действия администрации исправительного учреждения. Прокуратура провела проверку и подтвердила его доводы. Для защиты прав осужденного на имя начальника колонии принесен протест, который удовлетворили. При этом мужчина считал, что его не уведомили о результатах проверки и обратился в суд за компенсацией. Мужчина посчитал, что это причинило ему нравственные страдания на сумму 111 триллионов рублей и девять копеек. Суд отказал ему в удовлетворении жалобы.

Ранее сообщалось, что россиянин повредил сотовое оборудование и попал под следствие.

