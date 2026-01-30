Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 30 января 2026Россия

30 января: какой праздник отмечают в России и мире

Оксана Чернышева
Оксана Чернышева (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: sergo1972 / Shutterstock / Fotodom

30 января в России отмечают День Деда Мороза и Снегурочки, а в мире — Всемирный день Анастасии. Православные верующие вспоминают святого Антония Великого. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 30 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День Деда Мороза и Снегурочки

Считается, что прототипом Деда Мороза был восточнославянский дух холода Трескун, или Студенец. Позже в старинных сказках появился персонаж Морозко. Современные черты доброго волшебника, раздающего подарки, он приобрел лишь в XIX веке. Подобно западному Санта-Клаусу, Деда Мороза стали отождествлять со святым Николаем Чудотворцем. Но хозяином новогоднего праздника он стал уже в советское время, когда в СССР стала возрождаться традиция новогодних елок. Тогда же появилась и Снегурочка.

Фото: Tanya49 / Shutterstock / Fotodom

День рождения киностудии «Мосфильм»

30 января 1924 года на экраны вышел первый фильм, снятый на студии «Мосфильм» — картина «На крыльях ввысь».

К концу 1950-х годов «Мосфильм» стал крупнейшим производителем художественных фильмов в стране и сохраняет этот статус по сей день. За годы работы студии было создано более 2500 полнометражных фильмов.

Какие еще праздники отмечают в России 30 января

  • День колокольного звона.

Праздники в мире

Всемирный день принцессы Анастасии

Жизнь младшей дочери Николая II закончилась в 17 лет. В ночь на 17 июля 1918 года ее вместе с родными расстреляли в Екатеринбурге. Но уже в 1920-м на одной из берлинских улиц была найдена без сознания молодая женщина Анна Андерсон, которая, придя в себя, назвалась Анастасией Романовой.

Всего со дня трагедии в Екатеринбурге, псевдо-Анастасий на свете появилось около 30. Легенда о чудесном спасении царевны легла в основу множества книг, а в 1997 году студия 20th Century Fox выпустила мультфильм, посвященный наследнице Николая II.

Фото: Vitautas777 / Wikipedia

Школьный день ненасилия и мира

Праздник учредил испанский поэт Льоренс Видаль Вид в 1964 году. Дата приурочена к годовщине смерти Махатмы Ганди. 30 января в учебных заведениях проводятся уроки толерантности, совместные игры и классные часы, направленные на поддержание мира и гармонии в школе и за ее пределами.

Какие еще праздники отмечают в мире 30 января

Какой церковный праздник 30 января

День памяти святого Антония Вeликoгo

Фото: Public domain / Wikipedia

Согласно преданию, Антоний Великий родился в Египте примерно в 250 году в христианской семье. Повзрослев, он раздал наследство и стал отшельником. Около 70 лет святой прожил в пустыне, обретя множество последователей и почитателей. К Богу он отошел в возрасте 106 лет, за свои духовные подвиги и борьбу с искушениями заслужив наименование Великий. Церковь почитает его как основателя отшельнического монашества.

Какие еще церковные праздники отмечают 30 января

  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Дымcкoгo;
  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Чepнoeзepcкoгo.

Приметы на 30 января

В народном календаре 30 января — Антон Перезимник, или Антонина Половина. На Руси в это время проверяли запасы кормов и подсчитывали, хватит ли их до весеннего Юрьева дня:

  • Яркое солнце в этот день предвещает морозы;
  • Если на улицах лежит снег — весна будет поздней;
  • Оттепель 30 января обещает хороший улов рыбы.

Кто родился 30 января

Леонид Гайдай (1923-1993)

Фото: Анатолий Ковтун/ТАСС

Советский и российский кинорежиссер широко известен как автор культовых комедий: «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и многих-многих других.

Кристиан Бейл (52 года)

Британский актер, известный своей многосторонностью и физическими перевоплощениями для ролей. В числе наиболее популярных фильмов с его участием: «Темный рыцарь», «Престиж», «Ford против Ferrari», «Цветы войны».

Кто еще родился 30 января

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Трамп отчитал американского журналиста из-за замечания о Путине

    Названа самая популярная система ПВО

    Предсказана катастрофа после столкновения Луны с астероидом в 2032 году

    Представитель Долиной рассказал о продаже билетов на концерты певицы

    «Температура 4000 градусов — боевые блоки покрыты плазмой». Что известно о мощности, скорости и других характеристиках «Орешника»?

    ВС России нанесли удар по украинскому объекту промышленной инфраструктуры

    ЕС допустил введение взносов за контракты с Киевом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok