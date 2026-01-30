38-летний Джокович вышел в финал Australian Open

38-летний Новак Джокович обыграл Янника Синнера и вышел в финал Australian Open

38-летний сербский теннисист Новак Джокович обыграл Янника Синнера и вышел в финал Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Серб победил соперника в пяти сетах — 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 4 часа 9 минут.

Джокович занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Синнер является второй ракеткой мира. Итальянец выиграл два предыдущих Australian Open кряду.

В финале Джокович встретится с первым номером рейтинга ATP — испанцем Карлосом Алькарасом, который в своем полуфинале также в пяти сетах победил немца Александра Зверева. Решающий матч турнира пройдет 1 февраля и начнется в 11:30 по московскому времени.

Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (почти 75 миллионов долларов).