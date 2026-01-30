Реклама

52-летняя Хайди Клум снялась с обнаженной грудью на железной дороге

52-летняя супермодель Хайди Клум снялась в откровенном образе на железной дороге
Карина Черных
Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном образе для анонса своей новой песни. Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летнюю манекенщицу запечатлели на железной дороге. Она позировала в распахнутой белой шубе, демонстрируя на камеру обнаженную грудь и кружевные трусы. На ней также были надеты сапоги, оформленные высокими голенищами.

При этом стилисты распустили знаменитости волосы и уложили их в небрежную укладку. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в стиле smoky eyes.

В октябре 2024 года Хайди Клум объяснила свою тягу к оголению на публике и откровенным нарядам. В подкасте Call Her Daddy она заявила, что все еще любит веселиться. Кроме того, супермодель отметила, что никогда не станет прислушиваться к чужому мнению. «На фоне постоянной критики я чувствую себя очень уверенно. Мы всегда когда-нибудь уйдем из этой жизни, так зачем тратить свою энергию на негатив?» — подчеркнула она.

