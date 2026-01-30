Агент разведки Украины следила за размещением военной техники и ПВО РФ в Крыму

Жительнице Крыма дали 15 лет за агентурную работу на украинскую разведку

Жительницу Джанкойского района Крыма признали виновной по уголовному делу о госизмене и приговорили к 15 годам колонии. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

Как установил суд, 30-летняя осужденная через Telegram предложила украинской разведке свои услуги. После чего начала следить и передавать информацию о расположении военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, сообщать координаты воинских перевозок. По заданию куратора агент выезжала на указанные им места, фотографировала находящиеся там объекты, подтверждала или опровергала их местоположение.

Женщина сообщала также о передвижениях военных железнодорожных составах по территории полуострова. В дальнейшем противник использовал полученные данные для нанесения ракетных ударов.

