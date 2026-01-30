Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:03, 30 января 2026Силовые структуры

Агент разведки Украины следила за размещением военной техники и ПВО РФ в Крыму

Жительнице Крыма дали 15 лет за агентурную работу на украинскую разведку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жительницу Джанкойского района Крыма признали виновной по уголовному делу о госизмене и приговорили к 15 годам колонии. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

Как установил суд, 30-летняя осужденная через Telegram предложила украинской разведке свои услуги. После чего начала следить и передавать информацию о расположении военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, сообщать координаты воинских перевозок. По заданию куратора агент выезжала на указанные им места, фотографировала находящиеся там объекты, подтверждала или опровергала их местоположение.

Женщина сообщала также о передвижениях военных железнодорожных составах по территории полуострова. В дальнейшем противник использовал полученные данные для нанесения ракетных ударов.

Ранее в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело бывшего сотрудника украинской полиции Евгения Великосельского, обвиненного в причастности к нанесению ракетно-бомбовых ударов по Херсону в сентябре 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    В США испугались российского «Тобола» в «самом центре Европы»

    Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

    Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине

    Audi представил преемника популярной модели со спорным дизайном

    В Крыму отреагировали на слова Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение

    Зеленский озвучил параметры договоренностей об остановке ударов

    В России объяснили разницу переговоров Путина и Зеленского в Москве и Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok