Культура
14:46, 30 января 2026Культура

Актриса Волкова порассуждала о нарушении клятвы Гиппократа

Екатерина Волкова заявила, что ради детей стоит нарушить клятву Гиппократа
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Актриса Екатерина Волкова, которая часто в своей карьере играла роли медиков, раскрыла этические противоречия, с которыми столкнулась в очередном проекте. Ее слова передает издание «Газета.Ru».

Волкова получила роль в сериале «Резервация», по сюжету которого вынуждена сделать тяжелый выбор. Она сообщила, что прекрасно понимает клятву Гиппократа, которую дают врачи.

«Моя героиня должна ее нарушить. Сложно это принять и сыграть, потому что это ужасный моральный и психологический выбор. Но чего не сделаешь ради жизни собственного ребенка», — высказалась Екатерина.

Ранее стало известно, что уехавший из России актер задолжал приставам 190 тысяч рублей.

