Культура
14:22, 30 января 2026Культура

Уехавший из России актер задолжал приставам 190 тысяч рублей

Покинувший Россию актер Семен Трескунов задолжал приставам 190 тысяч рублей
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) увеличил свой долг перед приставами. Об этом пишет «Газета.Ru».

На данный момент долг Трескунова составляет 190 тысяч рублей. Артист не платил налоги, а также игнорировал выписанные штрафы по делам об административных правонарушениях. Сообщается, что исполнительное производство в отношении актера было открыто 19 января.

В октябре сообщалось, что семья Трескунова отказалась платить за него долги. По данным Mash, родственники 26-летнего артиста также заявили, что не хотят иметь с ним дела.

Трескунов покинул Россию после начала специальной военной операции, однако признал, что хотел бы вернуться в будущем. В 2022 году он получил израильское гражданство, позднее переехал в Испанию. В марте 2024 года Минюст объявил актера иностранным агентом.

