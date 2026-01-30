Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:54, 30 января 2026Мир

Американский политолог заявил о капитуляции Украины

Политолог Доктороу: Россия и Украина могут прийти к соглашению
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американский политолог Гилберт Доктороу допустил, что Россия и Украина по итогам переговоров могут прийти к соглашению, и встречи в Абу-Даби уже дали некоторый результат. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

«Русские в Абу-Даби добились своего в том, что для них действительно важно, — украинцы фактически капитулировали. Вот где мы сейчас находимся», — сказал Доктороу. Он также добавил, что в будущем на Украине может смениться власть — по его мнению, сместить украинского лидера Владимира Зеленского выгодно как России, так и США.

По словам политолога, место Зеленского может занять украинский политик, который готов принять российские условия мира.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что западные лидеры возложили на Зеленского миссию по противостоянию России, однако он ее провалил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН отказал народам Крыма и Донбасса в праве на самоопределение. Как на это ответили в России?

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США

    Трамп призвал Иран отказаться от ядерных разработок

    Трамп предупредил Британию и Канаду об опасности

    Украинский генерал обвинил власти в попытке представить военных ВСУ как угрозу обществу

    Странная находка на пляже поставила в тупик пользователей сети

    Экзорцист назвал доказательства существования ада

    Наряд блогерши в спортзале описали в сети фразой «стыдно видеть»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok