Политолог Доктороу: Россия и Украина могут прийти к соглашению

Американский политолог Гилберт Доктороу допустил, что Россия и Украина по итогам переговоров могут прийти к соглашению, и встречи в Абу-Даби уже дали некоторый результат. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

«Русские в Абу-Даби добились своего в том, что для них действительно важно, — украинцы фактически капитулировали. Вот где мы сейчас находимся», — сказал Доктороу. Он также добавил, что в будущем на Украине может смениться власть — по его мнению, сместить украинского лидера Владимира Зеленского выгодно как России, так и США.

По словам политолога, место Зеленского может занять украинский политик, который готов принять российские условия мира.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что западные лидеры возложили на Зеленского миссию по противостоянию России, однако он ее провалил.