Экономика
13:13, 30 января 2026Экономика

Банк России предсказал судьбу наличных рублей

ЦБ: В России сохраняется устойчивый спрос на наличные деньги
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В российской экономике сохраняется устойчивый спрос на банкноты и монеты, а у более чем половины владельцев банковских карт есть запас наличности на тот случай, если иные способы оплаты окажутся невозможны. Об этом сообщается в докладе Банка России «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы».

Как подчеркнул регулятор, только наличные деньги обладают репутацией такого резервного платежного средства, которым можно пользоваться практически в любых условиях. Это подтверждается событиями последнего времени. Как только экономическая ситуация становится неопределенной, общество мгновенно реагирует на это повышенным спросом на бумажные деньги.

ЦБ в связи с этим сослался на мнение экспертного сообщества, где полагают, что именно наличное денежное обращение обеспечивает финансовую устойчивость страны и является неотъемлемым элементом ее национальной безопасности.

«По данным социологического исследования Банка России, около 90 процентов граждан так или иначе пользуются наличными деньгами», — констатировал регулятор.

Кроме того, 43 процента россиян не видят для себя возможности обойтись без банкнот и монет, а 32 процента хранят свои накопления в наличных деньгах.

В свою очередь, иностранцы в России тоже чаще платят наличными, так как их банковские карты не всегда работают. Да и сами россияне, путешествуя по стране, берут с собой часть средств в наличной форме, так как понимают, что доступ в интернет и способы безналичной оплаты могут оказаться доступны далеко не везде.

«С начала 2021 года объем наличных денег в обращении увеличился на 46,4 процента и на 1 января 2026 года достиг 19,7 триллиона рублей», — выяснил ЦБ.

В связи с этим там не исключили, что к 2030 году доля наличных в розничных расчетах дойдет до 26,6 триллиона рублей.

По прогнозам, в долгосрочной перспективе оборот наличных в России резко вырастет вопреки усилиям властей по обелению национальной экономики.

