Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 30 января 2026Экономика

Ближайший союзник России заявил об отсутствии лишних денег

Лукашенко: У Белоруссии нет лишних денег для помощи неэффективным компаниям
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ali Cura / Anadolu via Getty Images

В бюджете Белоруссии нет лишних денег для поддержки компаний с неэффективным производством. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, его слова приводит местное информационное агентство «БелТА».

Дополнительная финансовая поддержка от государства, отметил он, будет напрямую зависеть от выпускаемой продукции. Если произведенные товары будут обладать высокой добавленной стоимостью, власти Белоруссии задумаются об увеличении инвестиций. В противном случае, заверил глава республики, предприятия не смогут рассчитывать на господдержку.

Подобный подход, добавил Лукашенко, будет выгоден как белорусским компаниям, так и государству. Первые при эффективном производстве смогут нарастить прибыль, а второе — нарастить отдачу от вложенных денежных средств. Просто так оказывать финансовую помощь власти Белоруссии не собираются. «Лишних денег нет. А если есть, то только на дело», — резюмировал президент.

Ранее он заявил о недопустимости «зряплат» в Белоруссии. Оклады в стране, подчеркнул Лукашенко, должны быть привязаны к производительности труда сотрудников компаний. Подобного рода стратегии, отметил президент, сейчас придерживаются руководители всех белорусских предприятий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путину приехать в Киев

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Врач предупредил о незаметном перепрограммировании мозга из-за социальных сетей

    На Украине заявили о создании систем ПВО с искусственным интеллектом

    Доктор Мясников предрек одной категории людей «10 лет писать под себя»

    В России отреагировали на заявление Зеленского о Донбассе и ЗАЭС

    Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей

    Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции Казахстана

    Белоусов заявил об уверенном продвижении российских войск на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok