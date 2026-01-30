Ближайший союзник России заявил об отсутствии лишних денег

Лукашенко: У Белоруссии нет лишних денег для помощи неэффективным компаниям

В бюджете Белоруссии нет лишних денег для поддержки компаний с неэффективным производством. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, его слова приводит местное информационное агентство «БелТА».

Дополнительная финансовая поддержка от государства, отметил он, будет напрямую зависеть от выпускаемой продукции. Если произведенные товары будут обладать высокой добавленной стоимостью, власти Белоруссии задумаются об увеличении инвестиций. В противном случае, заверил глава республики, предприятия не смогут рассчитывать на господдержку.

Подобный подход, добавил Лукашенко, будет выгоден как белорусским компаниям, так и государству. Первые при эффективном производстве смогут нарастить прибыль, а второе — нарастить отдачу от вложенных денежных средств. Просто так оказывать финансовую помощь власти Белоруссии не собираются. «Лишних денег нет. А если есть, то только на дело», — резюмировал президент.

Ранее он заявил о недопустимости «зряплат» в Белоруссии. Оклады в стране, подчеркнул Лукашенко, должны быть привязаны к производительности труда сотрудников компаний. Подобного рода стратегии, отметил президент, сейчас придерживаются руководители всех белорусских предприятий.