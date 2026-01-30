Реклама

Россия
11:18, 30 января 2026Россия

Боец СВО показал школьникам трофеи из зоны спецоперации

Военнослужащий привез владимирским школьникам трофеи из зоны спецоперации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Апти Алаудинов «АХМАТ»

Боец СВО показал школьникам трофеи из зоны спецоперации. Об этом рассказал командир «Ахмата» Апти Алаудинов в Telegram.

Военнослужащий с позывным Немец посетил школу № 22 города Владимир.

На одной из опубликованных фотографий дети попирают ногами американский флаг и военную форму ВСУ. Также в кадр попала характерная символика, которую используют некоторые украинские солдаты. Во время встречи учащиеся также записали видеообращение к Алаудинову, пожелав генералу «успехов и побед».

Ранее сам командир «Ахмата» приехал в одну из московских школ и пообщался с учениками. Он дал напутствие старшеклассникам, посоветовав им читать как можно больше российской литературы.

