Военнослужащий привез владимирским школьникам трофеи из зоны спецоперации

Боец СВО показал школьникам трофеи из зоны спецоперации. Об этом рассказал командир «Ахмата» Апти Алаудинов в Telegram.

Военнослужащий с позывным Немец посетил школу № 22 города Владимир.

На одной из опубликованных фотографий дети попирают ногами американский флаг и военную форму ВСУ. Также в кадр попала характерная символика, которую используют некоторые украинские солдаты. Во время встречи учащиеся также записали видеообращение к Алаудинову, пожелав генералу «успехов и побед».

Ранее сам командир «Ахмата» приехал в одну из московских школ и пообщался с учениками. Он дал напутствие старшеклассникам, посоветовав им читать как можно больше российской литературы.

