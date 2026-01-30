Бывший ведущий Первого канала высказался о потерях из-за эмиграции

Историк моды Васильев счел, что не пожертвовал многим из-за эмиграции

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев высказался о потерях из-за эмиграции. Влияние переезда на свою жизнь он оценил в интервью проекту DАВАЙ, которое опубликовано на YouTube.

По мнению ведущего проекта, Васильев многим пожертвовал, уехав из России. «С одной стороны — да, а с другой стороны — нет», — отметил в ответ на его слова ведущий.

«Когда тебе запрещают читать лекции, запрещают сниматься на телевидении, запрещают устраивать выставки, запрещают давать интервью и запрещают все то, чем ты живешь, и все, что ты обычно делаешь, — что ты будешь делать? Ты будешь искать выход из положения», — сказал Васильев. При этом телеведущий не привел никаких других подробностей о запретах.

Ранее стало известно, что Васильев не захотел возвращаться в Россию. Утверждалось, что историку моды предлагали гонорар в размере 15 миллионов рублей за участие в мероприятии, однако его представители ответили отказом.