Экономика
16:39, 30 января 2026Экономика

Доходность накопительных счетов упала еще сильнее

Средняя максимальная ставка по накопительному счету упала до 15,61 %
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России 20 крупнейших банков снизили в январе среднюю максимальную ставку по накопительному счету до 15,61 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Его специалисты выяснили, что за месяц доходность накопительных счетов выросла в одной, а уменьшилась в восьми кредитных организациях из первой двадцатки. Диапазон снижения составил до полутора процентных пунктов в зависимости от банка, а рост зафиксирован в пределах 0,5 процентного пункта.

Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банках на конец января 2026 года осталась на уровне 18 процентов.

В 2025 году жители России чаще всего интересовались тремя видами вкладов. 36 процентов граждан предпочитали депозиты со сроком размещения на три месяца, а 35 процентов — на полгода. Кроме того, 29 процентов выбирали годовые вклады. Наиболее популярными стали вклады от 500 до 600 тысяч рублей для трехмесячного размещения, от 300 до 400 тысяч рублей для полугодового и от 400 до 500 тысяч для годового. Пиковый интерес к вкладам пришелся на весну и осень.

