Экономика
17:30, 30 января 2026Экономика

Доходы России от поставок рыбы за рубеж подскочили

Доходы России от экспорта рыбы и морепродуктов выросли на 14 % в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам 2025 года суммарные доходы российских экспортеров от поставок рыбы и морепродуктов за рубеж увеличились на 14 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Рыбного союза.

За отчетный период российские рыбаки смогли заработать на экспорте в общей сложности 6 миллиардов долларов, уточнили аналитики отраслевого объединения. В то же время в физическом выражении объемы отгрузки рыбы и морепродуктов остались на уровне 2024 года, составив 2,1 миллиона тонн.

В ассоциации указали, что заметное увеличение экспорта в деньгах при сохранении объема поставок свидетельствует о росте доли экспортной продукции высокой степени переработки. На динамику также повлияла благоприятная ценовая конъюнктура на глобальном рынке, заключили в отраслевом союзе.

Наращивание доходов российских экспортеров фиксируется на фоне падения объемов вылова рыбы на внутреннем рынке. В Росрыболовстве объясняли это в том числе аномально низким промыслом сардины. Участники рынка также сетовали на падение добычи трески в Баренцевом море. Негативная динамика затронула и лососевые. С учетом этих факторов эксперты не исключили подорожания ряда популярных видов рыбы в России в обозримом будущем.

