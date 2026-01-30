Эксперты раскрыли правду о специальном зимнем моторном масле

Автомеханики рассказали, в каком случае мотору нужно специальное зимнее масло

Среди автомобилистов до сих пор бытует мнение, что моторное масло необходимо менять дважды в год — осенью заливать зимний тип, а весной — летний. Считается, что такой подход обеспечивает долгую и надежную работу двигателя. Существует ли специальное зимнее моторное масло и насколько этот совет актуален сегодня, «Лента.ру» решила выяснить у опытных автомехаников.

По словам специалистов, подобная практика действительно существовала во времена СССР. Тогда выпускались отдельные сезонные масла, например, М-12Г1 для температуры выше плюс 5 градусов и М-8Г1 для диапазона от плюс 5 до минус 20 градусов Цельсия. Но был у них важный нюанс — они были минеральными. Советская промышленность практически не производила синтетические масла для массового потребителя. Такие минеральные составы имели недостатки, включая ограниченный диапазон рабочих температур. Это и вынуждало автомобилистов проводить их сезонную замену.

В наши дни ситуация противоположная — найти минеральное масло сложно. Рынок заняли синтетические и полусинтетические продукты. Их изготавливают на основе высокостабильных базовых масел и комплекса присадок. Современные составы рассчитаны на широкий температурный диапазон и эффективно работают в любое время года в большинстве регионов, включая Сибирь. Автомобилистам остается только учесть требования производителя двигателя, которые можно найти в руководстве по эксплуатации или на его официальном сайте.

Потребность в особых зимних маслах сохраняется только в районах с экстремально низкими температурами, где показатели ниже минус 35 — нормальное явление, например, в Якутии. В таких условиях стандартные масла могут чрезмерно густеть. Для средней полосы России, где сильные морозы — редкость, специальные «зимние» составы не требуются.

Эксперты единодушны: совет о сезонной замене масла потерял свою актуальность для большинства водителей. Намного важнее для двигателя — регулярное техническое обслуживание с использованием рекомендуемых производителем жидкостей и своевременная замена фильтров.

