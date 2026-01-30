Реклама

04:00, 30 января 2026

Экзорцист назвал доказательства существования ада

Миссионер из Танзании назвал одержимых доказательством существования ада
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Фото: dailymail.co.uk

Священник Англиканской церкви заявил, что многолетний опыт изгнания бесов убедил его в существовании ада. Об этом сообщает Daily Mail.

Крис Ли, который почти 20 лет был миссионером в Танзании, назвал несколько случаев, которые считает неопровержимыми доказательствами того, что демоны реальны. Экзорцист описал, как однажды подросток в церкви подлетел в воздух, закричал, как зверь, и бросился в лес, двигаясь подобно марионетке. В другом случае девушка из мусульманской семьи стала биться в судорогах и заговорила мужским голосом. «Я один из девяти здесь… это мой дом», — якобы сказала одержимая свяшеннику. Ли убежден, что часто психологическая травма и насилие «открывают дверь» для проникновения в человека неких сверхъестественных сущностей, и молитва в таких ситуациях — не символ, а реальный инструмент.

Он отметил, что подобные встречи не пугают его, а, наоборот, дарят чувство цели и ясности в мире, где стираются границы между добром и злом. По словам Ли, эти переживания делают духовную борьбу более реальной, подтверждая, что люди — это не только физиология, но и дух.

Ранее католический священник убедился в существовании демонов, когда пытался помочь женщине средних лет и изгнать из нее злого духа при помощи молитвы. В этот момент одержимую поддерживал сзади крупный мужчина весом более 100 килограммов. По словам экзорциста, когда начался сеанс экзорцизма, она с легкостью перекинула мужчину через голову.

