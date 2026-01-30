Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 30 января 2026Россия

Еще в одном регионе России увеличили подъемные для новобранцев СВО

В Севастополе увеличили выплаты для новобранцев СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Севастополе увеличили выплаты для новобранцев СВО. Об этом сообщил глава города федерального значения Михаил Развожаев в Telegram.

Речь идет о «подъемных», которые выплачивают бойцам при заключении контракта с Минобороны России.

На выплату могут претендовать все новобранцы, в том числе и вступающие в ряды самого молодого вида войск Российской армии — Войска беспилотных систем, подчеркнул губернатор Севастополя. Увеличенный размер «подъемных» с 1 февраля 2026 года составит 900 тысяч рублей.

Ранее выплаты при заключении контракта с Минобороны повысили в Самарской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    В США испугались российского «Тобола» в «самом центре Европы»

    Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

    Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине

    Audi представил преемника популярной модели со спорным дизайном

    В Крыму отреагировали на слова Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение

    Зеленский озвучил параметры договоренностей об остановке ударов

    В России объяснили разницу переговоров Путина и Зеленского в Москве и Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok