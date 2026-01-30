Еще в одном регионе России увеличили подъемные для новобранцев СВО

В Севастополе увеличили выплаты для новобранцев СВО. Об этом сообщил глава города федерального значения Михаил Развожаев в Telegram.

Речь идет о «подъемных», которые выплачивают бойцам при заключении контракта с Минобороны России.

На выплату могут претендовать все новобранцы, в том числе и вступающие в ряды самого молодого вида войск Российской армии — Войска беспилотных систем, подчеркнул губернатор Севастополя. Увеличенный размер «подъемных» с 1 февраля 2026 года составит 900 тысяч рублей.

Ранее выплаты при заключении контракта с Минобороны повысили в Самарской области.

