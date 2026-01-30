Реклама

15:07, 30 января 2026

Глава МИД Нидерландов заявил об ущербе доверию из-за требований Трампа по Гренландии

Глава МИД Нидерландов: Требования Трампа по Гренландии нанесли ущерб доверию
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Требования президента США Дональда Трампа по Гренландии нанесли реальный ущерб трансатлантическому доверию. Об этом в интервью Politico заявил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.

«Я думаю, это неоспоримо. Будем надеяться, что Гренландия не вернется в меню», — сказал глава МИД. По его словам, этот вопрос стал опасным отвлечением от неотложной задачи мирных переговоров по Украине.

Ван Вил выразил сожаление, что тема Гренландии отняла время и усилия в период, когда «весь мир, кажется, объят пламенем». При этом он подчеркнул, что США и Европа нужны друг другу для решения глобальных проблем, и над восстановлением доверия необходимо работать, несмотря на сложности.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что 28 января у него состоялись конструктивные переговоры с США по поводу Гренландии, и отметил, что сегодня он «немного более оптимистичен, чем неделю назад», в отношении возможности поиска решения.

Глава датского внешнеполитического ведомства подтвердил намеки госсекретаря США Марко Рубио и уточнил, что они встретились в Вашингтоне для дальнейших переговоров, вернувшись к процессу, о котором договорились две недели назад.

Расмуссен не стал отвечать на конкретные вопросы о том, что обсуждалось на переговорах, придерживаясь позиции, что они были сосредоточены на том, что можно сделать для удовлетворения интересов безопасности США без нарушения «красных линий» Дании в отношении территории и суверенитета.

