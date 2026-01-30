Глава Пентагона пропустит первую после скандала с Гренландией встречу НАТО

Politico: Глава Пентагона Хегсет пропустит встречу министров обороны стран НАТО

Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит первую после скандала с Гренландией встречу министров обороны стран НАТО, США будут представлены заместителем министра войны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и европейского дипломата.

«Это решение, вероятно, вызовет дополнительные вопросы о приверженности Вашингтона трансатлантическому альянсу», — говорится в материале.

12 февраля состоится заседание стран — членов НАТО на уровне министров обороны. Оно станет первым с момента, когда президент США Дональд Трамп заявил, что может отнять Гренландию у Дании.

В 2025 году на аналогичной встрече Хегсет резко раскритиковал европейцев за недостаточные расходы на оборону. В этом году, по словам источников, он проигнорирует мероприятие.

В апреле 2025 года Хегсет заявил, что Соединенные Штаты больше не могут обеспечивать гарантии безопасности в Европе, ей следует самостоятельно решать этот вопрос.