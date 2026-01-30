L'Antidiplomatico: Драгоне солгал о неготовности России к компромиссу

Утверждение председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о неготовности России к компромиссу в переговорах об урегулировании конфликта на Украине не соответствует действительности. Об этом пишет итальянская газета L'Antidiplomatico.

По ее мнению, интервью Драгоне, в котором он сделал соответствующее заявление, стало примером «антироссийской истерии». Как отмечает издание, «евробюрократы» пытаются выставить Россию отказывающимся от компромиссов «варваром с Востока», при этом сами используют мирные переговоры, чтобы дать Украине передышку и вооружить ее для возобновления конфликта.

Ранее Драгоне в интервью газете Corriere della Sera назвал Россию угрозой для стран НАТО. В связи с этим он заявил о необходимости «продолжать сдерживание».