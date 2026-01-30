Храп стал причиной преступления в ДНР

В ДНР мужчина задушил пожилую мать из-за ее храпа

В Донецкой народной республике (ДНР) правоохранители задержали 64-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в расправе над 88-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в правоохранительных органах ДНР.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, на почве личных неприязненных отношений подозреваемый расправился со спящей женщиной при помощи электрического кабеля от телевизора.

По данным Telegram-канала «Mash на Донбассе», мужчину очень раздражал громкий храп женщины. Именно поэтому он пошел на преступление.

