Силовые структуры
13:17, 30 января 2026Силовые структуры

Храп стал причиной преступления в ДНР

В ДНР мужчина задушил пожилую мать из-за ее храпа
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lupsa Florin Liviu / Shutterstock / Fotodom

В Донецкой народной республике (ДНР) правоохранители задержали 64-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в расправе над 88-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в правоохранительных органах ДНР.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, на почве личных неприязненных отношений подозреваемый расправился со спящей женщиной при помощи электрического кабеля от телевизора.

По данным Telegram-канала «Mash на Донбассе», мужчину очень раздражал громкий храп женщины. Именно поэтому он пошел на преступление.

Ранее в Сочи подросток расправился с матерью и покушался на брата.

