Экономика
15:08, 30 января 2026Экономика

Полеты в Дубай включили в традиционные расходы россиян

Росстат начал учитывать стоимость полетов в Дубай при оценке общей инфляции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

С начала 2025 года Росстат обновил корзину товаров и услуг, стоимость которых учитывается в оценке инфляции. В нее входят позиции, которые пользуются наибольшей популярностью у граждан. Одной из новинок списка стало включение в него стоимости авиабилетов при полетах на Черное море и в Дубай, пишут «Известия».

В ведомстве напомнили, что состав корзины фиксируется на весь год для корректного сопоставления динамики цен. В последний раз зарубежные поездки в нее включали в 2022 году, и тогда речь шла о Турции.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова посчитала, что Росстат при выборе отреагировал на резкий рост количества полетов в ОАЭ (плюс 23 процента), потому что в абсолютных цифрах в Турцию в 2025 году летало почти в три раза больше россиян, чем в Дубай.

Завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светлана Фрумина отметила, что для многих россиян туристические расходы становятся регулярной статьей семейного бюджета, а не разовой тратой, поэтому действия Росстата оправданы.

Однако руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра напоминает, что из-за ярко выраженной сезонности учет туристических направлений в базовой инфляции может привести к необоснованной волатильности. Также директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков подчеркнул, что полеты в ОАЭ и на Черное море доступны в основном семьям со средними и высокими доходами.

Ранее Росстат сообщил, что с начала года по 26 января инфляция в России достигла 1,91 процента, что в более чем в два раза выше прошлогоднего роста. По итогам года Центробанк рассчитывает выйти на уровень 4-5 процента.

