17:21, 30 января 2026Мир

Иран поставил ультиматум Трампу

Глава МИД Арагчи: Иран готов к переговорам с США, если Трамп прекратит угрожать
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Иран готов сесть за стол переговоров с США только в том случае, если американский лидер Дональд Трамп прекратит угрожать новыми атаками Исламской республике. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Арагчи, его слова приводит Bloomberg.

«При условии, что это будет справедливо и равноправно, мы готовы участвовать в этих переговорах, но Иран никогда не будет вести переговоры по своей ракетной программе, поскольку ни при каких обстоятельствах мы не готовы мириться с диктатом или принуждением», — подчеркнул дипломат.

Арагчи отметил, что с военной точки зрения Тегеран на данный момент подготовлен лучше, чем до конфликта Исламской республики с Израилем в июне 2025 года.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты. По данным издания, новые варианты выходят за рамки ранее обсуждавшихся сценариев и направлены на нанесение ущерба ядерной и ракетной программам, а также на ослабление верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

