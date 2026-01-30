Реклама

Известный российский блогер рассказал о серьезных проблемах со зрением

Блогер Шип рассказал, что у него диагностировали кератоконус третьей степени
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Известный российский блогер и рэпер Егор Шип (настоящее имя — Егор Кораблин) рассказал о серьезных проблемах со зрением. Подробности он раскрыл в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Шип, впервые столкнувшийся с проблемами со зрением весной 2025 года, посетил врача офтальмолога, который диагностировал у него кератоконус третьей степени. «Пока что боремся, за глаза, за жизнь», — заявил Шип.

Он также добавил, что четыре года назад проходил диспансеризацию. Кораблин вспомнил, что медики предупредили его, что у него могут возникнуть проблемы со зрением, однако тот не придал значения этому предостережению. «Четыре года прошло, сколько у меня там? Приблизительно правый глаз на -13 сейчас», — заключил блогер. Он также призвал подписчиков следить за своим здоровьем.

Ранее блогерша Аня Хахадетка (настоящее имя — Анна Калашник) рассказала о слепоте на один глаз. По словам инфлюэнсерши, она живет с этой особенностью с детства.

