Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:26, 30 января 2026Интернет и СМИ

Известный телеведущий заплакал в прямом эфире

Телеведущий Джимми Киммел заплакал, говоря о беспорядках в Миннеаполисе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Amy Sussman / Getty Images for Critics Choice Association

Известный американский телеведущий и комик Джимми Киммел заплакал в прямом эфире авторского шоу, говоря о беспорядках в городе Миннеаполис, США, и расправе над медбратом Алексом Претти. Выпуск передачи доступен на YouTube.

Киммел, в частности, заявил о жестокости иммиграционной службы США по отношению к американцам, которые выступают против депортации нелегальных мигрантов. «Эта банда плохо обученных, позорно управляемых головорезов в масках совершает одно злодеяние за другим», — раскритиковал он ведомство.

Говоря об обстоятельствах, при которых расправились с Претти, телеведущий заплакал. Позже он выразил соболезнования родным медбрата.

С начала января жители штата Миннесота выходят на протесты против операции по борьбе с нелегальной миграцией, инициированной президентом США Дональдом Трампом. 24 января во время одной из акций протеста сотрудники иммиграционной службы выстрелили в Претти. Представители ведомства объяснили свои действия тем, что у Претти было с собой оружие. Он не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Бруклин Бекхэм показал откровенный снимок жены на фоне семейного скандала

    Ползущий по ноге пассажирки самолета клоп напугал пользователей сети

    Россиянин превратил квартиру в свалку и разозлил соседей

    В МИД России заявили о сложных отношениях с союзником США

    Акула растерзала подростка на пляже

    В ЕС захотели заменить потолок цен полным запретом услуг по перевозке российской нефти

    Трамп оценил степень приближения к сделке по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok