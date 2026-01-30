Известный телеведущий заплакал в прямом эфире

Телеведущий Джимми Киммел заплакал, говоря о беспорядках в Миннеаполисе

Известный американский телеведущий и комик Джимми Киммел заплакал в прямом эфире авторского шоу, говоря о беспорядках в городе Миннеаполис, США, и расправе над медбратом Алексом Претти. Выпуск передачи доступен на YouTube.

Киммел, в частности, заявил о жестокости иммиграционной службы США по отношению к американцам, которые выступают против депортации нелегальных мигрантов. «Эта банда плохо обученных, позорно управляемых головорезов в масках совершает одно злодеяние за другим», — раскритиковал он ведомство.

Говоря об обстоятельствах, при которых расправились с Претти, телеведущий заплакал. Позже он выразил соболезнования родным медбрата.

С начала января жители штата Миннесота выходят на протесты против операции по борьбе с нелегальной миграцией, инициированной президентом США Дональдом Трампом. 24 января во время одной из акций протеста сотрудники иммиграционной службы выстрелили в Претти. Представители ведомства объяснили свои действия тем, что у Претти было с собой оружие. Он не выжил.