20:23, 30 января 2026

Кадыров пожал руку сенатору Совфеда после объявления кровной мести

Глава Чечни Кадыров пожал руку Керимову после объявления кровной мести
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожал руку сенатору Совфеда от Дагестана Сулейману Керимову после объявления кровной мести. Снимок с рукопожатием появился в Telegram-канале главы республики.

Политик написал под фотографией, что провел плодотворную встречу с Керимовым в Москве.

«Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — добавил Кадыров.

В октябре 2024 года Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и миллиардеру Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. «Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на расправу с главой Чечни — прим. «Ленты.ру»)», — сказал тогда политик.

