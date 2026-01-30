Камера домофона сняла момент расправы над россиянином

Нижегородец из ревности зарезал нового мужчину экс-жены под камерой домофона

Житель Нижнего Новгорода напал с ножом на нового возлюбленного своей бывшей жены возле подъезда. Происходившее сняла камера домофона, видео с нее «Ленте.ру» предоставили в областном управлении Следственного комитета России.

На кадрах видно, как мужчина подходит к подъезду, где его уже поджидают. В этот момент злоумышленник набрасывается на него с ножом — потерпевший пытается пятиться и падает в снег.

Предварительно, все произошло на улице Композитора Касьянова днем 28 января. Мужчина приревновал экс-супругу к новому избраннику и решил подкараулить его у подъезда. Когда будущая жертва подошла к дому, злоумышленник набросился на него с ножом, хаотично нанося удары, и скрылся. Потерпевший не выжил, а нападавшего быстро задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело о расправе. Мужчина находится под стражей.

