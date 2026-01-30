Лучшие друзья жестоко подшутили над женихом накануне его свадьбы

Пользователь Reddit с ником ZanyChonk рассказал о жестокой мести, жертвой которой на собственном мальчишнике накануне свадьбы стал его 23-летний знакомый. По его словам, парень славился в кругу друзей хитрым и задиристым характером, но, что хуже всего, он любил соблазнять девушек своих товарищей, изменяя при этом своей возлюбленной.

«Его "друзья" были о нем примерно такого же мнения, как и я, а потому запланировали довольно мерзкую месть. Сначала его сильно напоили, добавив в пиво водку и, кажется, снотворное, а когда спустя пару часов он отключился, ему сбрили брови, и кто-то трезвый отвез его на железнодорожный вокзал нашего большого города и посадил на поезд, идущий в расположенный примерно в 300 километрах пункт назначения X. Кажется, его еще и без штанов оставили», — написал автор.

Однако по дороге жених пришел в себя и смог сойти с поезда, после чего на попутках добрался до города, при этом едва не опоздав на собственную свадьбу. Во время церемонии он, разумеется, был без бровей.

«Я думаю, что после свадьбы он и его жена больше никогда не общались с этой компанией, а сам брак продлился не больше года. Мы все предположили, что он снова ходил налево», — заключил автор.

