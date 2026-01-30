Реклама

Ценности
17:39, 30 января 2026

Лукашенко назвал женщинам секрет красоты

Лукашенко: Самый лучший мед для красоты женщин — лопата в руки и чистить снег
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал женщинам секрет красоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер посетил предприятие «Планар» в Минске. Во время открытия Центра спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики он произнес речь, в ходе которой обратился к сотрудницам завода.

Так, политик заявил, что многие женщины наносят на себя, по его мнению, всякую заразу. Он объяснил, что косметические средства не помогают в сохранении молодости и красоты. «Самый лучший мед для красоты — это лопату в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Тогда будете всегда молодыми, красивыми, желанными для нас, мужиков», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что фото белорусок в купальниках с Крещения вызвали ажиотаж у иностранцев.

