17:20, 30 января 2026

Лукашенко рассказал об одобрении Путиным Минска по одной причине

Лукашенко: Путин похвалил Белоруссию за сохранение промышленного потенциала
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин хвалил Белоруссию за сохранение технологического потенциала. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает «Пул Первого».

«Он мне откровенно сказал, что за время после распада Советского Союза этот процесс создания — от простого к сложному — был уничтожен, разорван», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, Путин отметил, что Россия многое потеряла, в том числе в развитии микроэлектроники из-за распада Советского Союза, а Минск «Бог миловал».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия внедряет опыт проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине в программы подготовки своих войск.

