Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 30 января 2026Мир

Мэр столицы Гренландии высказалась о попытке поднять в городе флаг США

Мэр Нуука Ольсен раскритиковала попытку поднять флаг США в столице Гренландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Мэр столицы Гренландии Нуука Аваарак Ольсен раскритиковала выходку немецкого комика Макси Шафрота, попытавшегося поднять в городе флаг США. Ее заявление приводит издание Politico.

«Это не смешно. Это чрезвычайно вредно. Культурные различия в юморе не оправдывают поведение, которое пугает людей или подрывает их чувство безопасности. Намерения не перевешивают последствия», — сказала политик.

Ольсен отметила, что Гренландия в настоящее время находится в центре внимания международного сообщества, что вызывает тревогу и неопределенность у жителей острова. По ее словам, в этой ситуации подобные шутки не являются безобидными, а имеют «реальные последствия для реальных людей».

Ранее стало известно, что сотрудник немецкой телекомпании Norddeutscher Rundfunk попытался поднять в Нууке флаг США в рамках съемок сатирического фильма, который должен был высмеивать действия Вашингтона в отношении Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц прокомментировал приостановку ударов по Киеву и другим городам Украины

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Каллас пообещала стать очень умной

    Дания признала превосходство России над Европой в оборонной промышленности

    Четверть российских компаний захотела повысить цены

    Эксперты раскрыли правду о специальном зимнем моторном масле

    Суд заставил обманутую жену извиниться перед мужем с любовницей

    45-летняя Кристина Агилера снялась с голой грудью и восхитила фанатов

    Глава Пентагона пропустит первую после скандала с Гренландией встречу НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok