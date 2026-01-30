Мэр столицы Гренландии высказалась о попытке поднять в городе флаг США

Мэр Нуука Ольсен раскритиковала попытку поднять флаг США в столице Гренландии

Мэр столицы Гренландии Нуука Аваарак Ольсен раскритиковала выходку немецкого комика Макси Шафрота, попытавшегося поднять в городе флаг США. Ее заявление приводит издание Politico.

«Это не смешно. Это чрезвычайно вредно. Культурные различия в юморе не оправдывают поведение, которое пугает людей или подрывает их чувство безопасности. Намерения не перевешивают последствия», — сказала политик.

Ольсен отметила, что Гренландия в настоящее время находится в центре внимания международного сообщества, что вызывает тревогу и неопределенность у жителей острова. По ее словам, в этой ситуации подобные шутки не являются безобидными, а имеют «реальные последствия для реальных людей».

Ранее стало известно, что сотрудник немецкой телекомпании Norddeutscher Rundfunk попытался поднять в Нууке флаг США в рамках съемок сатирического фильма, который должен был высмеивать действия Вашингтона в отношении Гренландии.