05:46, 30 января 2026Мир

В МИД России заявили о «проблесках» Столтенберга в отношении России

МИД РФ: У Столтенберга слишком поздно появились «проблески» в отношении России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг слишком поздно стал демонстрировать «проблески сознания» в отношении России, рассказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он напоминает бывшим коллегам, что Москва остается соседом и с ней нужно вести диалог.

«Жаль, что такие проблески сознания появились у него только сейчас, когда он уже покинул брюссельский пост», — подчеркнул он.

Ранее Столтенберг допустил, что США могут покинуть альянс. Он также предостерег от недооценки планов американской стороны по Гренландии.

